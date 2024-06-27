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Врач рассказал, как пожилым людям сохранить внимательность

Врач Семенов: тест Струпа поможет пожилым сохранить внимательность

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Depositphotos

Поддерживать мозговую активность и тренировать внимательность пожилым людям поможет выполнение теста Струпа пять раз в день. Такой совет в беседе с РИАМО дал врач-гериатр геронтологического центра «Северное Тушино» Федор Семенов.

Специалист пояснил, что данное упражнение основано на восприятии изображений. Тест, по его словам, содержит слова, обозначающие цвета. При этом значения слов и цветов, которыми они написаны не совпадают. Человеку при этом необходимо назвать цвет, которым написано слово, не обращая внимания на его значение.

«Во время тестирования наш мозг решает сразу две задачи: он одновременно распознает цвет и текст. Таким образом, упражнение задействует несколько отделов мозга разом», — отметил Семенов.

Он добавил, что хорошей тренировкой для ума также является сбор пазлов.

Йогин директор Московского Аштанга Йога Центра, авторизованный преподаватель аштанга йоги традиции Шри К. Паттабхи Джойса Михаил Константинов до этого рассказал, что в его практике встречались пожилые люди, которые занимались йогой до самой глубокой старости, сохраняя здравый ум.

По его словам, йога подразумевает работу, направленную на гармонизацию работы всех внутренних систем пищеварительной системы, кровеносной, выделительной, нормализацию давления.

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