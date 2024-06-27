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Сгоревшее здание в подмосковном Фрязино признали опасным для нахождения внутри

РИА: сгоревшее во Фрязине здание признано опасным из-за обрушений

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Фото очевидца

Здание в подмосковном Фрязино после пожара признали опасным для нахождения внутри из-за обрушений. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По его словам, несущие конструкции повело от температуры. При обследовании здания, спасатели во время поиска пострадавших внутри увидели массу обрушений.

Трагедия в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязине произошла 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар.

Отмечалось, что владелица сгоревшего в подмосковном Фрязине здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова является банкротом и должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что противопожарная система, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино административном здании, была устаревшей и работала частично.

Ранее в Приморье сотрудники МЧС потушили продуктовый склад.

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