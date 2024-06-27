13 населенных пунктов отрезало паводком в Приморье

В Приморье 13 населенных пунктов в четырех районах отрезаны паводком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В Дальнереченском районе — Вербное, Малиново, Зимники, Любитовка, Савиновка, Ариадное и Пожига. В Красноармейском округе — Мельничное, Новокрещенка, Дальний Кут и Дерсу; в Пожарском округе — Олон; в Ханкайском округе — Комиссарово», — сказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что в администрации городского округа Дальнереченска Приморского края заявили, что число затопленных паводком домов за сутки выросло в три раза — до 151, также вода зашла на 231 придомовую территорию.

26 июня в Приморском крае частный дом превратился в бассейн из-за затопления.

Также в Лесозаводском округе Приморья оказались подтоплены около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов. Инцидент произошел в результате обильных осадков. Главу округа вызвали в межрайонную прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

На дорогах муниципалитета образовались незначительные переливы, движение транспорта при этом не ограничивалось. Кроме того, оказались подтоплены подвалы многоквартирных домов, администрация городского округа организовала работу передвижных насосных станций.

Ранее в Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям.