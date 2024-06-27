Неизвестный напал на болельщиков с ножом в фан-зоне Евро-2024

Три человека получили ранения, в том числе тяжелые, в результате нападения в фан-зоне в городе Штутгарте в Германии во время Евро-2024. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Гражданство пострадавших и нападавшего правоохранители пока не называют. Также собеседник агентства заявил, что следствие изучает мотивы злоумышленника.

В полиции добавили, что приняты очень серьезные меры безопасности в связи с произошедшим, силовики будут внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом реагировать.

26 июня в Штутгарте матчей Евро-2024 не проводилось. Инцидент произошел в фан-зоне, где показывался матч группы F между сборными Чехии и Турции. Победила турецкая команда: на голы Хакана Чалханоглу (51-я минута) и Дженка Тосуна (90+4-я минута) чехи ответили лишь голом Томаша Соучека (66-я минута).

Чемпионат Европы по футболу или «Евро» — главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством УЕФА. Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1960 года, и проходит между чемпионатами мира.

Ранее сербские футбольные фанаты устроили драку с полицией на Евро-2024.