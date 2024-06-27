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Из России за незаконный труд в швейном цеху выдворят 36 мигрантов

В Подмосковье накрыли швейный цех, в котором незаконно работали 36 мигрантов

В Подмосковье полицейские накрыли швейный цех, где нелегально работали 36 мигрантов, которых теперь выдворят из страны. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках профилактических мероприятий проверили швейный цех в городе Электроугли. Полицейские обнаружили, что на предприятии незаконно трудятся 36 уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии — в их отношении составили административные протоколы. На всех иностранцев наложили штраф в размере пяти тысяч рублей, в дальнейшем их ждет выдворение из страны.

Возбуждено также уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Стражи порядка установили организатора нелегального предприятия. Им оказался 50-летний иностранец, который проживает на территории Подмосковья. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве главврача и директора клиники осудили за организацию незаконной миграции.

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