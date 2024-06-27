В России могут запретить чайлдфри

В России готовится законопроект о запрете идеологии чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей). Об этом заявил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов, сообщает ТАСС.

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», — сказал замминистра в ходе Петербургского международного юридического форума.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая оценила идею ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, такие инициативы не стоит воспринимать серьезно. Она напомнила, что в стране стараются обеспечить поддержку семей и решить проблемы репродуктивного здоровья граждан, а не обложить их дополнительными налогами. Также парламентарий отметила, что необходимость введения подобного налога является субъективной позицией отдельных людей.

Ранее в Госдуме связали уроки семьеведения с репродуктивным здоровьем подростков.