Эксперт дал советы, которые помогут утопающим спастись

Людям, которые начали тонуть из-за возникшей судороги в икроножных мышцах, важно причинить себе боль в той области, которую свело, например, ущипнуть или уколоть это место. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

В случае, если плавающий потерял силы из-за того, что преодолел большое расстояние, можно перевернуться на спину и отдохнуть.

«Когда в воде мы находимся в положении на спине, достаточно чуть-чуть подгребать, чтобы удерживаться на поверхности. <...> Совсем другая ситуация, если человек начинает тонуть от того, что не умеет плавать. Здесь нужно пытаться любыми способами привлечь к себе внимание, например криками. Совет попытаться лечь на спину и держаться на воде становится неактуальным, потому что, не умея плавать в целом, и этого не сделаешь», — сказал Гринин.

Когда к тонущему подплывет помощь, важно сохранять спокойствие и не пытаться карабкаться на спасателя, чтобы не привести к трагическим последствиям для обоих.

Накануне Сергей Гринин говорил, что при возникновении пожара в здании важно оперативно и правильно эвакуироваться и избегать при этом паники и суеты.

Ранее спасатель рассказал, как выжить при попадании в обратное течение.