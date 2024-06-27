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На участке Инта-1 — Угольный в Коми идут восстановительные работы

РЖД: на участке Инта-1 — Угольный Северной железной дороги идут ремонтные работы

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Северо-Западная транспортная прокуратура

На участке Инта-1 — Угольный Северной железной дороги ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий размыва пути. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

По данным организации, на место схода вагонов было отправлено 1500 кубометров щебня, а также рельсошпальная решетка.

«Железнодорожникам необходимо убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200 метров поврежденного железнодорожного полотна, выправить рельсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время поезда пропускаются по участку по соседнему пути в реверсивном режиме. В РЖД работает штаб по ликвидации последствий схода состава.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что рекордные дожди и паводок стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми.

Тишковец уточнил, что паводки размыли насыпь под железнодорожным полотном. Он отметил, что все Приуралье в течение нескольких дней было под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками.

Ранее поезд, увозивший пассажиров с места аварии в Коми, застрял из-за размыва полотна.

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