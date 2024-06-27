Издание «Общественное. Новости» сообщило о взрыве в Харькове

Еще один взрыв произошел в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

По его информации, взрыв, вероятно, произошел за городом.

Утром уже несколько раз сообщалось о взрывах в Харькове. В данный момент в Харьковской области действует воздушная тревога.

27 июня сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о ночном взрыве в городе Мелитополе Запорожской области.

Также сообщалось о взрыве в Одесской области и о серии взрывов в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.