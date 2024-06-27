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Уральского депутата осудят за фальшивый паспорт Киргизии

Челябинского депутата осудят за фальшивые паспорт Киргизии и права

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Челябинске суд рассмотрит дело депутата районного Совета депутатов, которого обвиняют в приобретении поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, народный избранник, лишенный права управления транспортными средствами, приобрел у неизвестного паспорт гражданина Киргизии и водительское удостоверение на свое имя.

В январе 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился обвиняемый. При проверке документов правоохранители увидели в них признаки подделки, что позже подтвердила официальная экспертиза: для изготовления удостоверений личности неизвестные использовали печатные устройства, не соответствующие установленным требованиям.

Депутат свою вину в совершении преступления признал, но от дачи показаний отказался.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Госдуме предложили конфисковывать автомобили у лихачей.

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