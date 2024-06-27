Поезд с пассажирами сошедшего в Коми состава застрял из-за размыва полотна

Поезд, который увозил пассажиров с места схода вагонов в Коми, застрял из-за размыва полотна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что поезд из пяти вагонов увозил с места аварии 180 непострадавших пассажиров, однако из-за размыва полотна на другом участке дороги не смог продолжить движение.

»Локомотив с пятью вагонами поезда №511 отправился в Новороссийск с места чрезвычайной ситуации с 178 пассажирами», — поделился источник агентства.

Отмечается, что для пассажиров поезда организовано питание.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что рекордные дожди и поводок стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми.

По его словам, паводки размыли насыпь под железнодорожным полотном. Он отметил, что все Приуралье в течение нескольких дней было под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками.

Ранее в Коми нашли живой 15-летнюю девочку, числившуюся пропавшей без вести после схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск.