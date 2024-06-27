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В Госдуме оценили, к чему приведет повышение пошлины за разводы в России

Депутат Буцкая: повышение пошлины за разводы снизит число фиктивных случаев

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Depositphotos

Увеличение госпошлины за расторжение брака в России позволит снизить количество фиктивных разводов в стране. Об этом «Москве 24» рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«У нас количество фиктивных разводов увеличилось — это когда семьи с детьми разводятся, чтобы получать какие-то выплаты и льготы, но при этом бывшие супруги продолжают жить вместе. Возможно, с повышением госпошлины это удастся сократить», — сказала она.

При этом, по ее мнению, такая мера может отразиться и на семьях, которые действительно хотят развесить, но не смогут, потому что сумма госпошлины будет слишком большой для их семейного бюджета. Поэтому важно дополнительно обсудить эту инициативу, заключила Буцкая.

Накануне сообщалось, что размер госпошлины за расторжение брака может вырасти в 2025 году — с такими предложениями выступило министерство финансов России. Они сформулированы в проекте поправок к масштабному налоговому законопроекту, 20 июня принятому Госдумой в первом чтении. В частности, за расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть почти в восемь раз.

Ранее россияне ответили, поможет ли повышение пошлины за развод сохранить семьи.

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