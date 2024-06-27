ТАСС: в Коми живой нашли девочку, пропавшую без вести после схода поезда

В Коми нашли живой 15-летнюю девочку, числившуюся пропавшей без вести после схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты.

«Девочка найдена живой, подробности выясняются», — пояснил собеседник агентства.

В то же время Telegram-канал Shot называет эту информацию преждевременной. По данным источника канала, «девочку все еще не обнаружили». Он предположил, что ее «могло унести течением». В публикации говорится, что она находилась в десятом вагоне.

До этого в Северной железной дороге (СЖД) сообщили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Очевидец крушения поезда в Коми рассказывал, что спасатели пришли на место ЧП пешком. Пассажирка сошедшего с рельсов поезда в Коми упомянула об «ужасной картине».

Вечером 26 июня около станции Инта в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута-Новороссийск. В составе было 14 вагонов, 9 из них перевернулись. Всего в поезде было 232 человека. По меньшей мере 70 человек пострадали.

Ранее в республике Бурятия поезд проехал через охваченный огнем лес.