Семьям жертв и пострадавшим при сходе поезда с рельсов в Коми организуют выплаты

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатит дополнительно по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда в Республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также в РЖД добавили, что госпитализированным после инцидента выплатят по 1 млн рублей, а остальным — по 500 тысяч рублей.

Накануне 70 человек пострадали при сходе с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Всего в составе находились 232 человека. По информации Mash, десять человек получили тяжелые травмы.

На место схода вагонов с рельсов невозможно добраться на автотранспорте. Для помощи пострадавшим вылетели два санитарных вертолета. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что семерых пострадавших после схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск с рельсов доставят в Воркуту и Сыктывкар.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Ранее в Республике Бурятия поезд проехал через охваченный огнем лес.