На месте схода поезда в Коми нашли тела двух человек

На месте схода пассажирского поезда Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РЖД.

Отмечается, что пока не удалось установить местонахождение еще одного пассажира. Ведутся поиски.

В РЖД заверили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании.

Пострадавшим, которых госпитализировали, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

В компании заявили, что ведут расследование произошедшего и оказывает всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия.

ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает, что 15-летняя девочка числится пропавшей без вести после ЧП.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.

На место схода вагонов с рельсов невозможно добраться на автотранспорте. Для помощи пострадавшим вылетели два санитарных вертолета. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что семерых пострадавших после схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск с рельсов доставят в Воркуту и Сыктывкар.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Ранее в республике Бурятия поезд проехал через охваченный огнем лес.