Жители Дагестана пожаловались на резкие толчки от землетрясения

В Дагестане около 03:11 мск произошло землетрясение магнитудой 4,3. Информация об этом появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным аналитиков, эпицентр землетрясения находился в Магарамкентском районе, а толчки могли ощущать жители региона, чьи дома находятся в 51 км от Дербента.

Как написали дагестанцы в комментариях к посту в Telegram-канале «ЧП Кавказ», во время землетрясения действительно ощущались резкие толчки. По словам одного из пользователей, в его квартире из-за происходившего начал «танцевать» холодильник.

25 июня землетрясение магнитудой 5 произошло в Турции. По информации EMSC, эпицентр землетрясения находился в 45 км к юго-западу от города Балыкесир с населением около 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Ранее сообщалось о землетрясении на Камчатке.