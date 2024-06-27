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В России в июле вступят в силу 10 новых законов

В РФ в июле вступит в силу закон о возврате переведенных мошенникам денег

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Depositphotos

В России с 25 июля вступит в силу закон, который позволит клиентам банков получить назад деньги, добровольно переведенные мошенникам. Подробнее об этом и еще девяти законах, положения которых начнут действовать в следующем месяце, рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно новым правилам, граждане смогут сделать запрос на возврат переведенных преступникам средств, если деньги поступили на счета, которые есть в специальной базе Центробанка. Кроме того, российские банки обяжут проверять подозрительные операции и приостанавливать их, даже если клиент давал на них согласие.

Также в РФ с 1 июля вступит в силу закон, регламентирующий работу единой цифровой платформы, которая упростит регистрацию в базе ветеранам труда и другим льготникам, что облегчит им доступ к мерам соцподдержки.

В тот же день начнут действовать положения ряда других законов. Один из них позволит кабмину устанавливать требования по приобретению, использованию и реализации отечественной промышленной продукции в приоритетном порядке. Другой разрешит льготникам не платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Третий позволит взявшим кредит гражданам выплачивать неустойку в последнюю очередь, после платежей по основной задолженности и процентам. Четвертый сократит сроки рассмотрения обращений граждан финансовыми организациями до 15 рабочих дней.

Пятый обяжет представителей негосударственных пенсионных фондов информировать клиентов о накоплениях через «Госуслуги» или Социальный фонд РФ. Шестой упростит процедуру внесудебного банкротства. Седьмой уточнит права инспекторов по охране окружающей среды и запретит занимать эту должность иноагентам.

Наконец, восьмой позволит быстрее закрывать исполнительные производства по погашению задолженностей, если должник выполнил свои обязательства либо был признан банкротом.

До этого в Госдуме предложили запретить иноагентам избираться в общественные палаты всех уровней.

Ранее в Госдуме одобрили возвращение индексации пенсий работающих пенсионеров.

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