В Коми под вагоном опрокинувшегося поезда нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли под одним из вагонов сошедшего и перевернувшегося поезда в Коми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Личность мужчины устанавливается.

70 человек пострадали при сходе с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Всего в составе находились 232 человека. По информации Mash, десять человек получили тяжелые травмы.

На место схода вагонов с рельсов невозможно добраться на автотранспорте. Для помощи пострадавшим вылетели два санитарных вертолета. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что семерых пострадавших после схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск с рельсов доставят в Воркуту и Сыктывкар.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Ранее в Республике Бурятия поезд проехал через охваченный огнем лес.