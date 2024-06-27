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В Южной Корее назвали число запущенных мусорных шаров из КНДР

Yonhap: Южная Корея насчитала около 180 шаров с мусором из КНДР

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Yonhap/Reuters

Власти Республики Корея насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР в ночь на четверг. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В публикации отмечается, что Пхеньян запускал шары с мусором три дня подряд. 24 июня было отправлено порядка 350 шаров, 25 июня — 250 шаров. Всего с 28 мая состоялось семь таких акций.

Агентство подчеркивает, что в ночь на 27 июня 70 из 180 шаров приземлились в Сеуле и северных районах столичной провинции Кёнгидо. Специалисты не нашли в мусоре токсичных веществ, говорится в публикации.

Отмечается, что из-за инцидента Международный аэропорт Инчхон отложил или отменил внутренние и международные рейсы на несколько часов. В связи с этим воздушная гавань не обслуживала рейсы 26 июня в период с 1:46 по 4:44 по местному времени (19:46 — 22:44 25 июня мск). Авиарейсы начали выполняться по обычному расписанию с 7:00 по местному времени (1:00 мск).

В ночь на 26 июня КНДР запустила более 250 воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, что стало шестым подобным случаем с конца прошлого месяца. Приблизительно 100 воздушных шаров, главным образом с макулатурой, приземлились в Сеуле и на севере провинции Кёнгидо.

Ранее в отправленных КНДР воздушных шарах нашли паразитов.

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