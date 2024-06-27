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В Коми восстановили движение после схода поезда с рельсов

В РЖД заявили, что движение по участку Инта-1 — Угольный в Коми восстановили

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Северо-Западная транспортная прокуратура

В Республике Коми движение поездов восстановили по одному пути после схода с рельсов пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

«Движение поездов по участку Инта-1 — Угольный Северной железной дороги восстановлено», — рассказали в компании, уточнив, что составы начали ходить по одному пути.

В РЖД обратили внимание, что принимаются меры по вводу в график четырех задержанных поездов, штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозерова продолжает работу.

До этого очевидец крушения поезда в Коми рассказал, что спасатели пришли на место ЧП пешком. Пассажирка сошедшего с рельсов поезда в Коми упомянула об «ужасной картине»

Предварительная причина ЧП — размыв железнодорожной насыпи, ж/д пути прогнулись над образовавшейся пустотой. Дорогу рядом с местом аварии размыло, оперативные службы пытаются проехать через грязь и слякоть.

Ранее глава Коми отправился на место аварии с пассажирским поездом.

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