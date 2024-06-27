Мытье посуды стиральным порошком может сделать человека менее устойчивым к вирусам

Не рекомендуется стиральными порошками или моющими средствами, предназначенными для мытья санузла, мыть посуду. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов.

«В стиральных порошках содержатся анионные поверхностно-активные вещества (А-ПАВ), которые эффективно выводят пятна на ткани, однако оказывают крайне негативное воздействие на организм. Средство трудно смыть с посуды, поэтому его компоненты могут попасть в организм вместе с едой. Они оседают в организме, нанося непоправимый вред: человек становится менее устойчивым к вирусам, повреждает легкие, печень», — объяснил он.

Также опасность представляют едкие вещества — щелочи и кислоты. Они маркируются особым знаком или надписью «Осторожно содержит кислоту (щелочь)!»

«При использовании таких смесей необходимо быть особо осторожным и применять средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, при больших концентрациях фартук, специальную обувь и респиратор). При попадании в глаз или случайном проглатывании срочно обратиться за врачебной помощью. Если щелочь попала на лицо, то может произойти ожог глаз — травма с поражением роговицы, склеры, сетчатки, стекловидного тела, приводящая к частичной или полной потере зрения. При попадании в организм средства в большом количестве можно получить повреждения желудка (кислоты), пищевода (щелочи)», — отметил Шихов.

Щелочи быстро вызывают колликвационный некроз без образования струпа и поражение тканей продолжается, пока щелочь не нейтрализуют или разбавят. Щелочи повреждают больше пищевод, чем желудок, но при поступлении в большом количестве тяжело повреждается и то, и другое, подчеркнул специалист.

Средства для мытья посуды относятся к малотоксичным и малоопасным веществам и представляют собой смесь сурфактантов (поверхностно-активных веществ).

«Постоянное их использование по назначению не несет негативного последствия для здоровья человека. Случайное разовое их проглатывание не принесет больших проблем, кроме неприятного ощущения (они невкусные). Тем не менее для всех моющих средств, вне зависимости от уровня опасности, которую они представляют, рекомендуется соблюдать правила хранения: вдали от детей, в плотно закрытой заводской упаковке, не переливать в тару от пищевых продуктов», — резюмировал специалист.

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