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Каждый второй россиянин собирается купить квартиру до 2034 года

Половина совершеннолетних россиян планируют купить квартиру в течение 10 лет

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Каждый второй совершеннолетний россиянин (49%) планирует покупку недвижимости на горизонте до 10 лет, выяснили в ходе опроса СК «Росгосстрах» и ВТБ. При этом четверть из них уже откладывает деньги на приобретение жилья, еще 61% только планируют начать копить. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Каждый десятый респондент собирается покупать квартиру в ближайшие полгода, 12% — в течение 1-2 лет, 16% — 3-5 лет, а еще 11% — десятилетия. 46% респондентов не планируют покупку жилья, а 5% — пока не задумывались об этом.

Почти половина (46%) опрошенных из числа тех, кто уже копит (25%) или собирается копить на новую недвижимость (61%), планируют откладывать ежемесячно на покупку жилья по 10-30 тысяч рублей, 37% — менее 10 тысяч рублей, а 17% — по 30-50 тысяч рублей. Накопить нужную сумму 43% респондентов рассчитывают за 5-10 лет, треть (32%) — за 1-2 года, каждый пятый — за 3-5 лет. Еще 5% считают, что им понадобится не менее 10 лет, чтобы собрать необходимую сумму на покупку квартиры.

Ипотечным кредитом для покупки квартиры собираются воспользоваться 38% опрошенных. Остальные пока не решили, на какие деньги будут приобретать недвижимость, и затруднились с ответом на вопрос об ипотеке, или не планируют обращаться в банк.

Ключевыми факторами при покупке жилья для россиян оказались расположение (33%), стоимость (32%), а также качество ремонта/отделки (24%). В топ-5 важнейших параметров также вошли инфраструктура района (19%) и его безопасность (16%). При ответе на этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответов.

Ранее выяснилось, что самая высокая концентрация студий оказалась в Петербургской и Московской агломерациях.

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