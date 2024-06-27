Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть кашу на завтрак

Каши, в том числе на молоке, — незаменимая и полезная часть завтрака. Однако есть их можно не всем, заявила в разговоре с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог высшей категории «СМ-Клиника» Петмат Шамаева.

«Каши на молоке (овсяная, манная, гречневая, кукурузная, пшенная, рисовая, ячневая) лучше подавать с фруктами, ягодами, медом, сливочным маслом или с творогом, вареным яйцом и топленым маслом. Но есть категория людей, которым нельзя есть кашу на завтрак», — рассказала Шамаева.

По ее словам, это, в частности, люди с непереносимостью лактозы и белка коровьего молока, так как у них это может вызвать нарушение стула, вздутие живота, метеоризм. Также не стоит есть людям с таким заболеванием, как целиакия — оно характеризуется непереносимостью протеинов клейковины (глютенов) пшеницы и других злаков. Из-за этого при употреблении каши может возникнуть диарея и вздутие живота.

Еще одно противопоказание — аллергия на глютен. У людей с этим заболеванием каша может привести к диарее, отеку, зуду, раздражению горла, а также аллергическим высыпаниям, тошноте, головным болям и болям по всему животу. Есть кашу не следует и людям с сахарным диабетом, поскольку это может привести к повышению инсулина в крови.

«Не рекомендуются каши и при ожирении. Для людей с таким диагнозом самый лучший завтрак состоит из белковых продуктов и сложных углеводов. Например, блюд из творога (сырники, запеканка) куска зернового хлеба и омлет с овощами. А после каши происходит скачок глюкозы, инсулина в крови. Кроме того, после каши быстро проходит чувство насыщения и голод наступает уже через час. Следовательно, это может привести к тому, что человек больше съест», — добавила гастроэнтеролог.

Кроме того, к противопоказаниям к употреблению каши относятся и некоторые болезни желудочно-кишечного тракта, такие как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстная кишка, а также язвенный колит.

Ранее россиян призвали быть осторожнее при знакомстве с экзотическими блюдами нацкухонь.