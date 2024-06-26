Пострадавших при сходе поезда с рельсов доставят в Инту

Семерых пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми с тяжелыми травмами везут в Инту. Об этом сообщила мэрия Воркуты.

До этого сообщалось, что в районе крушения поезда Новороссийск – Воркута находятся трое тяжелораненых пассажиров. Отмечалось, что около 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов, всего на момент происшествия в поезде было 232 пассажира.

Большая часть состава — девять вагонов поезда — сошла с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

В РЖД сообщили, что причиной схода пассажирского поезда №511 в Коми мог стать подмыв полотна.

Ранее глава Коми отправился на место аварии с пассажирским поездом.