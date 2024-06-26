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В сошедшем с рельс поезде Новороссийск — Воркута было 232 пассажира

РЖД: в поезде, сошедшем с рельс в Коми, находились 232 пассажира

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В пассажирском поезде НовороссийскВоркута, сошедшем с рельс в Республике Коми, находились 232 пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет», — заявили в сообщении.

В РЖД утверждают, что предварительной причиной инцидента стал подмыв полотна в результате обильных осадков в регионе накануне.

До этого стало известно, что медики выехали на место схода поезда с рельсов в Инте, но не могут подобраться к месту ЧП из-за бездорожья.

Вечером 26 июня в Коми с рельсов сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Инцидент произошел на одном из перегонов. Девять вагонов поезда №511 с пассажирами сошли с рельсов.

Ранее в Тюменской области поезд сбил 80-летнюю пенсионерку.

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