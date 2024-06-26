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Представители уличной культуры и спорта Коста-Рики покажут свое мастерство в Ставрополе

На конкурс уличной культуры в Ставрополь приедут райдер и танцор из Коста-Рики

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АНО «Россия — страна возможностей»

В Коста-Рике прошел национальный отборочный этап международного конкурса уличной культуры и спорта «Кардо». По его итогам определены два победителя, которые представят свою страну на гранд-финале в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая организовала конкурс.

Отборочный этап состоялся в столице Коста-Рики — городе Сан-Хосе — по двум направлениям — «Брейкинг» и «ВМХ».

На соревнования в скейтпарке имени Хосе Марии Зеледон приехали более 120 участников со всей страны. За их выступлениями следили болельщики и слушатели местного радио «94.7 Pura Vida Radio».

Обращаясь к участникам конкурса, первый заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что конкурс «Кардо» создает сообщество деятелей уличной культуры и спорта, в котором каждый имеет возможность показать себя и раскрыть таланты.

Победителем в «Брейкинге» стал Джефри Дельгадо, в «ВМХ» — Гамалиет Осегеда. Лучшие райдер и танцор отправятся 22-25 августа на гранд-финал проекта в Ставрополь.

Организаторы конкурса отметили, что за 7 лет его существования проект значительно вырос. В этом году состоятся уже 10 национальных этапов премии, в них примут участие больше 1 тыс. деятелей уличной культуры и спорта из разных стран.

По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, председателя общественной организации «Улицы России» Валентина Работенко, появление национальных этапов конкурса «Кардо» вызвало огромный интерес у людей по всему миру.

«Этот проект объединяет людей разных стран, вне зависимости от политики, и дает возможность развивать свой потенциал в сфере уличной культуры и спорта», — заявил Работенко.

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