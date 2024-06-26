Притон с проститутками обнаружили в помещении бывшей сауны во Владивостоке

Во Владивостоке полицейские накрыли притон с проститутками, функционировавший в помещении бывшей сауны. Об этом сообщает «МВД медиа».

По предварительной информации ведомства, двое 39-летних сожителей обустроили притон для оказания интимных услуг за деньги в помещении бывшей сауны на Русской улице. Администратором незаконного заведения они назначили свою 63-летнюю знакомую. Непосредственно оказанием услуг занимались две иностранки и одна россиянка.

Возбуждено уголовное дело, предполагаемые организаторы задержаны. Во время обысков полицейские нашли в квартирах подозреваемых и помещении борделя документы и выручку в размере более 100 тысяч рублей. В отношении девушек, оказывавших услуги в заведении, составлены административные протоколы — их направили в суд Владивостока.

Ранее притон с проститутками накрыли в квартире в центре Петербурга.