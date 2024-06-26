В РЖД назвали возможную причину схода с рельсов вагонов поезда в Коми

Причиной схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск с рельсов в Коми мог стать подмыв полотна. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале «Российских железных дорог» (РЖД).

«Предварительной причиной происшествия... стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — отмечается в публикации.

По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. Компания направила к месту инцидента два восстановительных поезда и пообещала оказать помощь всем пострадавшим.

Девять вагонов поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Ранее в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового состава.