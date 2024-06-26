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Жителей Ельца удивила самодельная лепнина на фасаде колледжа искусств

В Елецком колледже искусств пообещали заменить барельеф, удививший жителей города

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Колледж искусств имени Тихона Николаевича Хренникова в Ельце

Жители города Ельца Липецкой области пожаловались в социальных сетях на результаты реставрации барельефов на фасаде колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова. В администрации учреждения «Газете.Ru» сообщили, что сейчас на здании размещен временный вариант лепнины, который позже заменят на другой.

«До реставрации четвертого барельефа не было совсем. Более того, проектировщики не смогли обнаружить каких-либо изображений данного барельефа в исторических документах и фотографиях. На данный момент на фасаде здания на месте окончательно утраченного барельефа размещен временный вариант, обозначающий место для барельефа, который, несомненно, будет заменен на соответствующий стилю барельеф», — отметили в администрации колледжа.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что здание колледжа реставрируют с апреля этого года. По данным канала, руководство колледжа не сумело найти подходящий эскиз для барельефов — на их месте появилась лепнина, отличающаяся по стилю.

Ранее на фасаде краснодарской многоэтажки повесили адресные таблички с ошибкой в слове космонавт.

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