Австрийскую журналистку попросили покинуть Россию

Министерство иностранных дел России предписало главе московского офиса австрийского телеканала ORF Кароле Шнайдер покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

«26 июня в МИД России была вызвана шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения «ОРФ» Карола Шнайдер. Ей предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — заявили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что этот шаг является вынужденным и ответным, так как в Австрии продолжается дискриминация представителей российских СМИ. В МИД также подчеркнули, что Шнайдер сможет вернуться в Россию, когда в Вене изменят свое отношение к российским журналистам.

До этого Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС, осуждающее запрет России на СМИ.

Россия с 25 июня приняла решение ограничить доступ со своей территории к вещательным ресурсам ряда средств массовой информации ЕС. Таким образом российская сторона отвечает на принятое 17 мая Советом Евросоюза решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ.

Ранее в Евросоюзе прокомментировали решение РФ запретить вещание ряда западных СМИ.