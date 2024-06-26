«У него зверские глаза были»: россиянка рассказала, как отбилась от насильника

В подмосковных Люберцах мужчина попытался изнасиловать женщину, которая гуляла в парке. Это произошло в районе ЖК «Кореневский Форт». Пострадавшая Юлия рассказала «Газете.Ru», что ей удалось отбиться от преступника и помочь полиции его задержать.

По словам Юлии, насильник выследил ее во дворе ЖК и воспользовался тем, что в будний день на прогулочных тропах в лесу не было людей.

«24 июня пошла в лес гулять. Была в шортах, майке, с маленькой сумочкой, утяжелители на ногах. На спортивной площадке сидел мужик. Я зашла в лес и когда свернула на тропинку, где постоянно хожу, то услышала, что за мной как-будто движение. Оборачиваюсь, а он там, подкрадывается ко мне. Я ему говорю: «Что так пугаете?». Остановилась, конечно, потому что странно это уже. Он говорит: «А что ты меня боишься?». Быстро начал приближаться, схватил меня, потащил вглубь в лес. Сильный, честно говоря. У него зверские глаза были. Я понимала, что мне ни в коем случае с тропинки нельзя уходить, потому что меня не увидят тогда. Я начала кричать: «Помогите, на помощь». Он хотел мне рот закрыть, начал хватать. Всех подробностей не буду описывать», — рассказала Юлия.

По словам женщины, вырваться ей удалась благодаря спортивным кроссовкам и утяжелителям на ногах — она ударила нападавшего в пах. После того, как Юлии удалось вырваться, она побежала в людное место и стала звать на помощь.

«Кроссовок у меня был, утяжелитель на ноге. Как попала, так попала, но от неожиданности он хватку чуть ослабил. Я резко руки выдернула и побежала в обратном направлении. Бегу, оборачиваюсь, а он за мной бежит. Тут я просто очумела, испугалась. Он как будто уже не хотел сдаваться. Если он побежал, значит настроен решительно. Я начала опять орать, только уже со всей силы, со всей мощи, которая была. Я думаю, что это его остановило. Уже начала приближаться к домам, выбежала на основную тропу. Начала выходить, смотрю — его нет. Он пошел обратно. Выходя из леса, я позвонила в полицию. Полиция сказала, что патруль выехал, но он не приедет срочно. Я говорю, что срочно, может, и не надо — он вглубь побежал. Даже если полицейские через 15 минут приедут — где они его там в лесу будут искать?» — объяснила пострадавшая.

Через некоторое время после того, как женщина вышла из леса и стала ожидать правоохранителей, она увидела, что преступник решил не прятаться, а просто уйти.

«На его месте я бы, конечно, не вышла. Я бы пошла в другое место или вообще не выходила из леса до вечера. Смотрю, он выходит. Начал удаляться по жилому комплексу, я за ним побежала с камерой, в утяжелителях начала преследовать. Уже в комплексе я всем на камеру говорила, что этот мужик на меня напал, обратите внимание на него, может он педофил. А кто его знает? Он сидел на спортивной площадке, там дети в баскетбол играют, там рисуют мелками. Пошли бы так девчонки лет 13 в лес прогуляться — он мог бы и за ними пойти. Стала за ним идти с этой камерой и кричать. Говорю: «Оборачивайся, посмотри на меня». Чтобы лицо его заснять, полиции хотя предоставить, если даже он сбежит. А там ребята [сидят] и говорят: «Этот напал на тебя?». Я говорю: «Да, пытался изнасиловать». Это были неравнодушные граждане, но это не местные», — говорит она.

Нападавшего помог задержать мужчина по имени Александр. После того, как приехала полиция, выяснилось, что нападавший уже ранее преследовал жительниц ЖК.

«[Насильник] шел спокойно, как ни в чем не бывало. А когда Александр начал его преследовать, он так рванул, что будь здоров. Если бы он ни к кому не лез, то зачем убегать? Потом остановился, говорил: «Отпусти, она все выдумывает». Хотел уйти, поэтому Александру пришлось его на траву завалить и заломать руку за спину. Он держал его, а тот вырывался. Говорил: «Отпусти, ты мне руку ломаешь, мне больно, я инвалид». Хороший инвалид: как за женщинами в лесу охотиться — это нормально, а полежать, так инвалид сразу. Я снова в полицию позвонила, сказала, что мы его задержали.

Тогда они вызвали Росгвардию, минут через 15 приехали. Пока мы заявление писали на улице, к нам подошла женщина. Сказала, что этот же мужчина ее вчера выслеживал, и тоже написала заявление. Она тогда забежала в подъезд и скрылась в квартире, он еще несколько часов в подъезде сидел ждал. Когда соседи спросили что он тут делает, он притворился, что у него инсульт. Они скорую вызвали, а он врачу оплеуху дал. Потом ушел через какое-то время», — сказала женщина.

По словам Юлии, на нападавшего заведено уголовное дело. Он утверждает, что хотел только ограбить пострадавшую, а не насиловать ее.

«Я целый день в полиции. Очная ставка была, уголовное дело завели. Состав преступления есть. Сейчас точно не скажу вам, что будет и как будет — суд только решит. Но уголовное дело есть. Он только сказал адвокату, что ограбить меня хотел. Но когда он нападал, он не просил ни ключи от дома, ни телефон, ни деньги. Он мне другое совсем говорил, что он хочет сделать со мной. Поэтому это никакое не ограбление», — заключила она.

Ранее сообщалось, что незнакомец пытался изнасиловать ростовчанку в лифте многоэтажки.