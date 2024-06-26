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Суд заочно арестовал экс-главу правления «Группы ГАЗ» Эберхардсона

Экс-главу правления «Группы ГАЗ» Эберхардсона заочно арестовали за мошенничество

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте бывшего председателя правления «Группы ГАЗ», гражданина Швеции Эрика Эберхардсона. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

В заявлении отмечается, что инстанция избрала бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. При этом срок исчисляется с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в страну из другого государства.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в публикации.

По версии следствия, предприниматель путем обмана завладел денежными средствами потерпевшего. Эберхардсон ввел истца в заблуждение, передав ему заведомо ложные сведения о вложении денег в развитие предпринимательской деятельности.

Далее бывший председатель правления «Группы ГАЗ» потребовал от потерпевшего передать крупную сумму, подписав расписку ради придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений. Но в результате истец не получил денежные средства обратно, так как бизнесмен использовал их по своему усмотрению.

26 июня министерство внутренних дел РФ объявило Эберхардсона в розыск. В соответствующей базе ведомства уточнялось, что предпринимателя разыскивают по уголовной статье.

Ранее главу «Уральских заводов» Василия Мусина заподозрили в мошенничестве на сумму 50 млн рублей.

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