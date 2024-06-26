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Россиянин выжил после нападения медведя в Забайкалье

В Забайкалье медведь напал на мужчину и укусил его за руку

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Depositphotos

В Читинском районе Забайкальского края медведь набросился на жителя села Бургень и укусил его за руку. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел на реке Читинка возле села Бургень, сельчанин пошел по делам и неожиданно встретился с хищником. Зверь напал на россиянина и нанес ему телесные повреждения, укусив за руку.

Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Как сообщил Chita.ru глава Читинского района Виктор Машуков, медведи в этом году уже несколько раз выходили к населенным пунктам.

«Сейчас просто активный период. Молодняк учится охотиться, поэтому такие случаи участились, когда нападают на домашних животных, на молодняк», — отметил Машуков.

До этого сообщалось, что в Холмском районе Сахалинской области пенсионерка спаслась от медведя. Инцидент произошел в селе Калинино, в частный дом забрел медведь, в помещении находилась пенсионерка, которая спряталась от хищника на втором этаже дома. Зверь побродил по комнатам и территории участка и ушел обратно в лес. На место выезжали охотоведы, но отловить косолапого не удалось, местность будут дополнительно обследовать. По словам пенсионерки, медведь не проявлял агрессии.

Ранее медведь украл у рабочих холодильник с едой и попытался сбежать.

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