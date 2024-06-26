В Петербурге задержали мигранта, который приставал к ребенку в метро

В Петербурге мужчина приставал в метро к 16-летней школьнице, злоумышленника удалось задержать, в его телефоне нашли видео сомнительного содержания. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Петербурга, женщина сообщила, что к ее 16-летней дочери в вагоне электропоезда между станциями «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская» приставал иностранец.

Подозреваемого задержали, им оказался 31-летний гражданин Узбекистана, подсобный рабочий. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, в ходе досмотра у мужчины изъяли мобильный телефон, в котором нашли видео сомнительного содержания. Правоохранители проверяют злоумышленника на совершение аналогичных преступлений.

До этого сообщалось, что в Калининграде педофил пытался изнасиловать девочку и укусил ее. 59-летний гражданин Узбекистана подошел к 11-летней школьнице во дворе жилого дома и попросил проводить его до остановки. По дороге мужчина предложил ребенку поцеловаться. Не желая идти с ним дальше, школьница села на скамейку, злоумышленник попытался сорвать с нее футболку и трогал за интимные места. Когда девочка стала сопротивляться, мигрант укусил ее за щеку и скрылся. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге мигрант надругался над девятилетней девочкой в лифте.