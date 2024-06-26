Россиянка заперла в квартире восьмилетнего сына и ушла на два дня

Жительница Кемеровской области предстанет перед судом в Новосибирске по обвинению в неисполнении родительских обязанностей, мать истязала восьмилетнего сына и бросила его в запертой квартире. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 29-летняя женщина более года избивала сына-младшеклассника за незначительные провинности. В феврале 2024 года мать оставила мальчика в запертой квартире и ушла на два дня. Ребенок находился без присмотра и еды.

Несовершеннолетнего из семьи изъяли органы опеки, он помещен в детский дом областного центра. Решается вопрос о лишении матери родительских прав, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что челябинку, кусавшую и царапавшую четырехлетнего сына, осудили. Жительница города Сатка систематически издевалась над сыном 2020 года рождения, в частности била ребенка, кусала его и царапала лицо за плач. Соседи нерадивой матери вызвали правоохранителей из-за нарушения тишины. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире женщины ребенка с телесными повреждениями и забрали его у матери. Женщину осудили по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и приговорили к трем годам семи месяцам условно.

Ранее на Ставрополье женщине, истязавшей 7-летнюю девочку, дали четыре года колонии.