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В Севастополе похоронили погибшую при обстреле ВСУ двухлетнюю девочку

В Севастополе на «Аллее славы» похоронили убитую ракетой ВСУ ATACMS девочку Лизу

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Телеграм-канал «Развожаев»

Двухлетнюю Лизу Кирнос, убитую американской ракетой ATACMS на пляже, похоронили в Севастополе на «Аллее славы», где упокоены герои специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Это белокурое чудо не пойдет в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает своих детей и внуков... Лизу лишили жизни, которая только началась», — написал глава региона.

По его словам, Лиза была третьим ребенком в семье. Братья до сих пор не могут поверить, что их сестры нет в живых, отметил Развожаев. Губернатор подчеркнул, что сегодня весь Севастополь скорбит вместе с родителями Лизы.

26 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил возможность военно-технического ответа на действия США в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее стало известно, сколько людей остается в больнице после обстрела ВСУ Севастополя.

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Удар ATACMS по Севастополю
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