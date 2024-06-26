Россиянка, отказавшаяся заплатить 30 рублей за проезд, зверски избила водителя троллейбуса

В Брянске местная жительница набросилась на водителя трамвая после просьбы оплатить проезд. Видеозапись с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Подслушано Брянск».

На кадрах женщина в красной кофте напала на водительницу. По информации канала, работница транспорта попросила пассажирку и ее спутника передать за проезд по 30 рублей, чем вызвала у первой агрессию. Женщина начала выбивать ногой двери, а затем подошла к водителю и напала на нее. Дебоширка хватала оппонентку за горло, била руками и ногами по голове и другим частям тела. Сопровождавший агрессора мужчина не препятствовал нанесению побоев, а затем, заглянув в кабину водителя, открыл двери транспортного средства.

После этого пассажирка покинула троллейбус. По горячим следам нарушителей задержали правоохранители.

«У нас видеокамеры не только в салонах муниципального транспорта, но и по всему городу. А еще – в руках бдительных горожан, которые не проходят мимо безобразия, снимают и публикуют», — прокомментировал инцидент вице-мэр города Сергей Антошин.

Ранее в Москве безбилетник избил контролера в автобусе и попал на видео.