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Жителей Севастополя предупредили о неразорвавшихся субснарядах ракеты ATACMS

СК РФ: в Севастополе могут оставаться неразорвавшиеся после атаки ВСУ субснаряды

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Неразорвавшиеся суббоеприпасы, которыми была начинена выпущенная по Севастополю американская ракета, все еще могут встречаться в некоторых районах города. Об этом предупредил заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и начальник Севастопольского межрайонного следственного отдела Андрей Быков, передает ТАСС.

Специалист 26 июня принял участие в заседании правительства Севастополя. Во время встречи он рассказал об обстановке в городе после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались, есть определенные места, где надо обращать внимание», — сказал Быков.

Он добавил, что в связи с этим властям населенного пункта необходимо усилить работу по оповещению граждан о возможной опасности.

Севастополь 23 июня подвергся удару со стороны украинских войск. Бойцы ВСУ выпустили в направлении города пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями.

В министерстве обороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить четыре снаряда. Еще один детонировал в воздухе, из-за чего травмы получил 151 человек. Кроме того, врачам не удалось спасти двоих детей и двоих взрослых.

Ранее бывший американский разведчик назвал атаку на Севастополь актом войны США против РФ.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
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