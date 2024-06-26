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В ЮАР придумали новый способ борьбы с браконьерами

В ЮАР 20 носорогам вживили капсулы с изотопами для защиты от браконьеров

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Social Media/Reuters

Специалисты Южно-Африканской Республики (ЮАР) ввели капсулы с радиоактивными изотопами в организмы 20 носорогов для работы над новейшей технологией по борьбе с браконьерами. Об этом сообщил руководитель работ профессор Джеймс Ларкин, передает ТАСС.

«В ближайшие шесть месяцев мы будем самым внимательным образом наблюдать за самочувствием и поведением животных с тем, чтобы проверить новую технологию защиты от незаконной охоты на носорогов», — заявил он.

Ларкин добавил, что разработка новой технологии велась при поддержке российской госкорпорации «Росатом». Техника заключается в том, что капсулы вводятся в рога животных.

По словам специалиста, эта технология позволит обнаружить капсулы имеющейся аппаратурой контроля, что особенно актуально для аэропортов в случае попытки контрабанды.

Инициатором проекта является крупнейший в ЮАР университет Витватерсранда, который в течение десятилетий разрабатывает технологии по защите от браконьеров редких животных, в частности носорогов.

До этого сообщалось, что на Камчатке задержали и доставили в суд россиянина и двух американцев, которые приехали на полуостров ради охоты. Как стало известно из материалов дела, они собирались охотиться на бурых медведей.

Ранее экипаж одного из самых мощных атомоходов мира уступил дорогу медведю.

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