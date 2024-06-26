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Врачи Подмосковья извлекли из уха школьницы живую муху

В Подмосковье из уха школьницы достали муху

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Видновская Клиническая-Больница/VK

В Подмосковье 14-летняя школьница оказалась в больнице из-за живой мухи в ухе. Об этом сообщает Видновская Клиническая больница со ссылкой на заведующую оториноларингологическим отделением Кристину Таджикулову.

Изначально девочка пожаловалась на шумы. Помимо этого, ей казалось, что в левом ухе что-то шевелится. Во время обследования специалисты обнаружили насекомое, которое издавало мешающие пациентке звуки.

«Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу», – поделилась Таджикулова.

Специалисты быстро извлекли насекомое, при этом не повредив слуховой проход и барабанную перепонку. После процедуры школьницу отпустили.

Медики напомнили о том, что не стоит доставать из уха инородные предметы без помощи врачей. Если делать это самостоятельно, можно протолкнуть раздражитель еще дальше или повредить барабанную перепонку. Сотрудники больницы призвали сразу обращаться к специалистам.

Ранее в Башкирии трехлетний мальчик целиком проглотил металлическую цепочку.

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