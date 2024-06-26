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Пара носит с собой по ресторанам муху, чтобы не оплачивать счета

NDTV: пара приносит с собой в рестораны муху и отказывается оплачивать чеки

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Shutterstock

Пара в Индии ходит по ресторанам и носит с собой муху, чтобы не оплачивать свои счета, пишет NDTV. Они умышленно кидают насекомое в блюдо, а потом зовут официанта.

О схеме мошенничества пары в соцсетях рассказал мужчина по имени Удит Бхандари. По его словам, мужчина с женщиной ходят по дорогим ресторанам, заказывая различные блюда. В какой-то момент посетители кидают в еду муху, которую приносят с собой, и зовут официанта, устраивая скандал.

После разбирательств пара в конечном итоге не платила за еду и уходила из заведения. Удит добавил, что мужчина с женщиной делают это ради развлечения, поскольку у них «есть деньги».

«Они несколько раз ходили обедать в пятизвездочные рестораны в Дели и приносили с собой муху, которая уже не двигалась», — объяснил Бхандари.

Пользователи соцсетей осудили действия пары и надеются, что благодаря широкой огласке виновных настигнет наказание.

Ранее в Италии посетитель бара оплатил счет спустя 15 лет после своего визита.

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