Автоэксперты назвали запредельным рост тарифа на парковки в Москве

Повышение тарифов на парковки в центре Москвы не поможет решить проблему загруженности улиц города, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Повышение цен до 600 рублей в час он в беседе с НСН назвал запредельным, заявив, что главная задача этой меры – собрать для бюджета больше средств.

Напомним, с 1 июля тарифы на парковках улиц Москвы изменят, в центре они вырастут до 600 рублей в час. Предполагается, что это позволит снизить загруженность центра, однако автоэксперт с этим не согласен.

«Власть решает фискальную задачу собрать как можно больше денег, заткнуть дыры в бюджете. Главное, что притягивает людей в центр города – рабочие места, иногда добираться на общественном транспорте неудобно. Это в какой-то степени ложится на работодателя, который включает подобные затраты в зарплаты работников», — объяснил он.

Подобные решения также провоцируют несоблюдение людьми новых правил, из-за чего в столице вырастет количество нарушений в этой сфере, считает Похмелкин. Он призвал заменить рост тарифов на более эффективные практики по примеру других регионов. К примеру, по выходным во многих российских миллионниках парковки бесплатные.

«Перегрузки в субботу и воскресенье в центре нет. Когда в праздничные дни парковки бесплатные – места хватает всем. Но 600 рублей – что-то запредельное», — заявил эксперт.

Напомним, сообщалось, что на 12 улицах Москвы с 1 июля некоторые тарифы на парковках снизятся. В том числе эта мера затронет улицу Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок.

Автоэксперт ранее призвал проверить обоснованность цен на парковки в аэропортах.