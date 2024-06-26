Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперты назвали запредельным рост тарифа на парковки в Москве

Автоэксперт Похмелкин: высокие цены на парковки не разгрузят улицы Москвы

close
100%
Дептранс Москвы

Повышение тарифов на парковки в центре Москвы не поможет решить проблему загруженности улиц города, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Повышение цен до 600 рублей в час он в беседе с НСН назвал запредельным, заявив, что главная задача этой меры – собрать для бюджета больше средств.

Напомним, с 1 июля тарифы на парковках улиц Москвы изменят, в центре они вырастут до 600 рублей в час. Предполагается, что это позволит снизить загруженность центра, однако автоэксперт с этим не согласен.

«Власть решает фискальную задачу собрать как можно больше денег, заткнуть дыры в бюджете. Главное, что притягивает людей в центр города – рабочие места, иногда добираться на общественном транспорте неудобно. Это в какой-то степени ложится на работодателя, который включает подобные затраты в зарплаты работников», — объяснил он.

Подобные решения также провоцируют несоблюдение людьми новых правил, из-за чего в столице вырастет количество нарушений в этой сфере, считает Похмелкин. Он призвал заменить рост тарифов на более эффективные практики по примеру других регионов. К примеру, по выходным во многих российских миллионниках парковки бесплатные.

«Перегрузки в субботу и воскресенье в центре нет. Когда в праздничные дни парковки бесплатные – места хватает всем. Но 600 рублей – что-то запредельное», — заявил эксперт.

Напомним, сообщалось, что на 12 улицах Москвы с 1 июля некоторые тарифы на парковках снизятся. В том числе эта мера затронет улицу Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок.

Автоэксперт ранее призвал проверить обоснованность цен на парковки в аэропортах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами