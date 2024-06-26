В Севастополе объявили о созыве чрезвычайного заседания заксобрания

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания законодательного собрания города для защиты жителей. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По его словам, Севастополь впервые столкнулся с ударом ракетами с кассетными боеприпасами по гражданском объектам. Необходимо принять меры, чтобы минимизировать ущерб в случае повторения подобных обстрелов, отметил Развожаев.

«Обратился к спикеру Заксобрания Владимиру Владимировичу Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного заседания пленарного заседания законодательного собрания завтра, 27 июня, в закрытом режиме», — написал глава региона.

На собрании будут обсуждаться меры по обеспечению безопасности жителей Севастополя, добавил он.

26 июня Развожаев сообщил, что в больницах остаются 47 пациентов, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 12 детей.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю, выпустив в направлении города пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. В результате пострадал 151 человек и еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее в МИД РФ допустили ответ России США за атаку по Севастополю.