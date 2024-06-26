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Названы правила, которые защитят от мошенников на маркетплейсах

Специалист Кулаков: регулярная смена паролей защитит аккаунт на маркетплейсе

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Shutterstock

Россиянам стоит создавать разнообразные пароли для аккаунтов на маркетплейсах и регулярно менять их, чтобы защитить себя от мошенников. Об этом kp.ru рассказал эксперт Kaspersky Fraud Prevention Кирилл Кулаков.

«На маркетплейсах большое количество пользователей — как покупателей, так и продавцов. В такой массе всегда найдутся люди с низким уровнем киберграмотности, что упрощает злоумышленникам доступ к их аккаунтам. Слабые пароли, недостаток знаний об онлайн-мошенничестве делают этих пользователей легкой мишенью», — подчеркнул он.

Он советует подключить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно, а также открыть отдельную банковскую карту для онлайн-покупок. На ней лучше держать минимальное количество средств и переводить необходимую сумму перед оплатой. По словам Кулакова, стоит также помнить об использовании защитных средств, позволяющих своевременно предотвращать фишинговые атаки.

Глава отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев до этого рассказал «Газете.Ru», что растущая популярность маркетплейсов привлекает много мошенников. По его словам, злоумышленники создают поддельные сайты, похожие на известные маркетплейсы, и убеждают пользователей вводить персональные данные и данные банковских карт.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал советы по защите аккаунта на маркетплейсе от мошенников.

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