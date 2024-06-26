В США мужчина отбился от преступника с помощью сковороды

В США мужчина с помощью сковороды прогнал преступника из своего дома, пишет Inside Edition.

Как рассказал Джейсон Уильямс, он увидел по камерам, что в его дом проник неизвестный. Недолго думая, мужчина схватил в руку сковородку и побежал на грабителя. Получивший неожиданный отпор злоумышленник убежал в неизвестном направлении, но долго оставаться на свободе у него не получилось.

Джейсон вызвал полицейских, которые через некоторое время по горячим следам арестовали злоумышленника. Уильямс добавил, что не пострадал в результате инцидента, однако на сковороде осталась вмятина после удара.

Позже офицеры добавили, что арестованный мужчина уже имел проблемы с законом, у него было 12 судимостей за тяжкие преступления. На данный момент ему предъявили обвинения в краже со взломом.

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