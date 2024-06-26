Российские специалисты измерили радиационный фон в Энергодаре после обстрела ВСУ

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России не выявили превышения показателей радиационного фона после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела уничтожили пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает агентство в своем Telegram-канале.

«Превышений естественных фоновых значений не выявлено. Функционирование подразделений федерального агентства в г. Энергодар осуществляется в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

В ФМБА рассказали, что развернули в городе мобильную лабораторию радиационного контроля, оснащенную приборами и препаратами для оказания медпомощи при радиационных поражениях. Также в медико-санитарной части №145 было выделено отделение с коечным фондом для оказания помощи пациентам с травмами, совмещенными с радиационным поражением.

26 июня ВСУ уничтожили один из постов радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке. Специалисты станции выполнили ряд компенсирующих мероприятий, чтобы следить за уровнем радиации в районе расположения станции.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.