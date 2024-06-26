В Генпрокуратуре заявили, что ненависть к мигрантам разжигается искусственно

Среди радикально настроенных лиц искусственно разжигается ненависть к иностранцам для того, чтобы затормозить развитие России и развалить ее. Об этом заявил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Вагурин, передает ТАСС.

«При многих обоснованных опасениях и рисках, которые связаны с пребыванием мигрантов, нередки случаи, когда радикально настроенные лица искусственно разжигают ненависть к ним, преподносят негативные поступки отдельных людей как модель поведения целой нации», — заявил Вагурин.

По его словам, в настоящее время в Telegram-каналах выкладывается большое количество информационных сообщений негативного характера в отношении мигрантов, в том числе утверждения о том, какие правонарушения там они совершают, как плохо они относятся к россиянам, как надо с этим бороться.

Это делается для того, чтобы разобщить население России, посеять вражду между нациями, в конечном итоге — затормозить развитие России и даже развалить ее, заявил представитель Генпрокуратуры.

26 июня в Москве Долгопрудненский районный суд признал трех местных жителей в незаконной легализации иностранцев на территории столичного региона. Согласно материалам дела, сотрудники медицинской организации изготавливали подложные приглашения для мигрантов для прохождения ими медицинского освидетельствования по несуществующим заболеваниям.

До этого в Кемеровской области троих человек заподозрили в организации незаконной миграции. По версии правоохранителей, директор Единого центра тестирования и образования мигрантов привлек двух местных жителей, после они стали выдавать фиктивные документы иностранцам. Бумаги подтверждали знания мигрантов об истории, законах России и владение языком, но по факту соответствующих знаний у них не было.

Ранее тюменские полицейские стали фигурантами дела о незаконной миграции.