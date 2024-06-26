Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мощные грозы в Кузбассе попали на видео

Появилось видео с мощными грозами в Кемеровской области

В Кемеровской области в ночь на 26 июня наблюдались сильные грозы, мощность которых позволяла озарить небо в темное время суток. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Сiбдепо.

Природное явление увидели жители Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска и других городов Кузбасса. Они также поделились видеокадрами, на которых удалось запечатлеть грозы.

«Мощные удары грозы над жилыми домами перевоплотили Кузбасс на короткий промежуток в картину из фильма ужасов. Кузбассовцы отмечают, что толщина ударов тока была внушительной», — говорится в сообщении.

Д.ф.- м.н., профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин до этого рассказал «Газете.Ru», что желание запечатлеть на смартфон эффектные молнии во время грозы при определенном стечении обстоятельств может привести к трагедии. По его словам, в 2021 году молния попала в троих британцев, пока они делали селфи на фоне стихии. В Индии в этом же году пострадали при попытке сделать фото молнии 11 человек. Он добавил, что нахождение во время грозы рядом с водоемом — со смартфоном или без — гораздо опаснее.

Ранее метеоролог назвала причину частых гроз в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами