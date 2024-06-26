Мощные грозы в Кузбассе попали на видео

В Кемеровской области в ночь на 26 июня наблюдались сильные грозы, мощность которых позволяла озарить небо в темное время суток. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Сiбдепо.

Природное явление увидели жители Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска и других городов Кузбасса. Они также поделились видеокадрами, на которых удалось запечатлеть грозы.

«Мощные удары грозы над жилыми домами перевоплотили Кузбасс на короткий промежуток в картину из фильма ужасов. Кузбассовцы отмечают, что толщина ударов тока была внушительной», — говорится в сообщении.

Д.ф.- м.н., профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин до этого рассказал «Газете.Ru», что желание запечатлеть на смартфон эффектные молнии во время грозы при определенном стечении обстоятельств может привести к трагедии. По его словам, в 2021 году молния попала в троих британцев, пока они делали селфи на фоне стихии. В Индии в этом же году пострадали при попытке сделать фото молнии 11 человек. Он добавил, что нахождение во время грозы рядом с водоемом — со смартфоном или без — гораздо опаснее.

Ранее метеоролог назвала причину частых гроз в Москве.