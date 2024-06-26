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В Союзе пассажиров оценили идею штрафовать россиян за неприятный запах

Специалист Янков: пассажиров не смогут штрафовать за неприятный запах

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Freepik.com

В России пока невозможно ввести штрафы за неприятный запах от пассажиров общественного транспорта, потому что реализация такой инициативы затруднительна. Об этом «Москве 24» рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Он отметил, что данную проблему уже обсуждали неоднократно, однако решить ее не получается.

«Но на самом деле многое сводится к тому, что нет объективной возможности как-то зарегистрировать такой запах. <...> К примеру, неадекватное поведение пассажиров можно зафиксировать с помощью камер видеонаблюдения. А в случае с запахами это будет считаться «усмотрением» — мнением правоохранителей или соседей. То есть это такая норма, которая с трудом поддается правоприменению», — сказал Янков.

По его словам, в случае принятия данной инициативы важно будет создать прибор, который будет улавливать неприятные запахи и фиксировать их по примеру алкотестера.

24 июня депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять несоблюдение личной гигиены в России к хулиганству, так как это доставляет дискомфорт и иногда даже представляет опасность для других людей. Свое предложение Милонов объяснил тем, что соседство с несоблюдающим гигиену пассажиром в поезде или на самолете превращается в пытку, особенно летом.

Ранее врачи выступили против штрафов за несоблюдение гигиены.

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