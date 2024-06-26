В Конституционном суде заявили о незыблемости моратория на смертную казнь в РФ

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил о незыблемости моратория на смертную казнь в России. Об этом сообщает ТАСС.

В своей статье для международной конференции КС РФ «Защита прав и конституционный контроль» в рамках Петербургского международного юридического форума Зорькин отметил, что недопустимость возобновления в России смертной казни — твердый «предел» для изменений нынешней правовой системы страны.

«Но мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка», — написал председатель КС РФ.

По его словам, это неотъемлемая часть методологии конституционного контроля, однако у такой подвижности есть и пределы. Одним из них для Конституционного суда является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции.

16 июня депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев высказал мнение, что захват заложников в ростовском СИЗО-1 показал, что в России необходимо ввести смертную казнь для террористов.

Кандидат на пост председателя Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова, комментируя возможность возвращения в страну смертной казни, заявляла, что для снятия моратория нужно менять Конституцию.

Ранее Володин объяснил, почему для возвращения смертной казни не нужен референдум.